В Санкт-Петербурге задержали банду «медиков», в которую входили рязанцы

В сговоре участвовали 7 человек. Безработные россияне приехали «на заработки» в Петербург из Рязанской и Московской областей. Они представлялись медиками и сообщали жертвам о необходимости покупки лекарств.

В Санкт-Петербурге задержали банду «медиков», в которую входили рязанцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сговоре участвовали 7 человек. Безработные россияне приехали «на заработки» в Петербург из Рязанской и Московской областей. Они представлялись медиками и сообщали жертвам о необходимости покупки лекарств.

Отмечается, что в сентябре 2024 года преступники убедили 83-летнюю жительницу Кировского района в необходимости приобретения препаратов на 700 тысяч рублей. В следующие два месяца им удалось выманить у пенсионеров, проживающих в Московском районе, более 1,5 миллиона рублей.

Общая сумма материального ущерба составила 17 млн рублей, из которой обвиняемые добровольно возместили лишь 1 168 310 рублей.

Все участники группы арестованы. Уголовное дело передано в суд.