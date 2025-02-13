В рязанском Доме физкультуры «Буревестник» заработало отделение ММА

Спортивная школа олимпийского резерва объявила набор участников.

В рязанском Доме физкультуры «Буревестник» заработало отделение смешанных боевых единоборств (ММА). Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, спортивная школа олимпийского резерва объявила набор участников.

«В целом в рязанском спорте, если смотреть по числу занимающихся, то лидерство удерживают два основных блока — это все виды спортивной борьбы и гимнастика», — написал Никитин.

Он также заявил о разработке проекта строительства физкультурно-спортивного комплекса с гимнастическим профилем.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина.