В Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы

Основная причина природных пожаров весной — это несоблюдение гражданами и собственниками земельных участков противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы.

В Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы. Об этом сообщил Рослесхоз.

Отмечается, что снежный покров в регионах ЦФО практически отсутствует. С учетом аномально теплой зимы все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кротчайшие сроки.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что основная причина природных пожаров весной — это несоблюдение гражданами и собственниками земельных участков противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы.

Он напомнил, что в 2024 году был резкий рост неконтролируемых сельхозпалов в Рязанской и Смоленской областях.