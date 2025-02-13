В Рязанской области осудили предпринимателя за кражу более восьми млн у фирмы

Октябрьский районный суд Рязани признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначали наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области осудили индивидуального предпринимателя за кражу более восьми млн у фирмы. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2023 года подсудимый, зная информацию об особенностях деятельности частной организации, похитил у нее более восьми миллионов рублей. Отмечается, что фирма занималась финансированием грузоперевозок на электронной бирже.

Как указано в публикации, подсудимый изготовил и представил в организацию подложные договоры-заявки на грузоперевозки от имени заказчиков. Для совершения преступления мужчина использовал печати юрлиц и предпринимателей, а также образцы подписей их руководителей, информацию о водителях и транспортных средствах из базы данных.

Октябрьский районный суд Рязани признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначали наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил требования потерпевшего о взыскании причиненного ущерба в сумме 8 миллионов 73 тысячи 350 рублей.