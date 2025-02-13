Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-4°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 96.50 / 94.00 13/02 12:56
Нал. EUR 99.00 / 100.00 13/02 12:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
1 час назад
135
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
5 583
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
15 754
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
17 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудили предпринимателя за кражу более восьми млн у фирмы
Октябрьский районный суд Рязани признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначали наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области осудили индивидуального предпринимателя за кражу более восьми млн у фирмы. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2023 года подсудимый, зная информацию об особенностях деятельности частной организации, похитил у нее более восьми миллионов рублей. Отмечается, что фирма занималась финансированием грузоперевозок на электронной бирже.

Как указано в публикации, подсудимый изготовил и представил в организацию подложные договоры-заявки на грузоперевозки от имени заказчиков. Для совершения преступления мужчина использовал печати юрлиц и предпринимателей, а также образцы подписей их руководителей, информацию о водителях и транспортных средствах из базы данных.

Октябрьский районный суд Рязани признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначали наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил требования потерпевшего о взыскании причиненного ущерба в сумме 8 миллионов 73 тысячи 350 рублей.