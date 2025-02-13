В России значительно увеличилась разница при покупке и продаже доллара

Средний спред цен в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рублей.

В России значительно увеличилась разница при покупке и продаже доллара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономиста Андрея Бархота.

По его словам, средний спред цен в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рублей. Разница между ними достигает в среднем 7%, что почти вдвое выше нормального уровня в 3-4%.

Разница возникла после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Валютный курс — самый изменчивый параметр российского финансового рынка. Более того, рубль вошел в топ самых нестабильных валют по итогам 2024 года. В этой связи локальное укрепление национальной валюты должно рассматриваться преимущественно в ракурсе удачного момента для покупки валютных инструментов в инвестиционных целях», — рассказал экономист.