В России введут обязательную маркировку звонков

Это необходимо для защиты от интернет-мошенников.

В России введут обязательную маркировку звонков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, это необходимо для защиты от интернет-мошенников.

Теперь на экране телефона будет отображаться информация, от кого поступают звонки — от организации, с международного или виртуального номера.

Кроме того, банки и госучреждения не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми.