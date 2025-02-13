В России предотвратили теракт на железнодорожном вокзале
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
В России предотвратили теракт на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал.
В ФСБ сообщили, что после атаки они хотели уехать в одну из стран Ближнего Востока. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.