В России подорожали тюльпаны

Средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана достигла 231,3 руб.

В России подорожали тюльпаны. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана достигла 231,3 руб. Одна роза обходится в 248,6 руб.

Отмечается, что годом ранее разрыв был больше: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Причинами роста цен на тюльпаны связывают с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в России.