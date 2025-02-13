Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-3°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 96.50 / 94.70 13/02 09:30
Нал. EUR 99.74 / 99.50 13/02 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
5 342
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
15 508
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
16 942
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
27 625
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России подорожали тюльпаны
Средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана достигла 231,3 руб.

В России подорожали тюльпаны. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана достигла 231,3 руб. Одна роза обходится в 248,6 руб.

Отмечается, что годом ранее разрыв был больше: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Причинами роста цен на тюльпаны связывают с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в России.