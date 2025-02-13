В России может возникнуть дефицит импортного пива

В российских магазинах возникнет дефицит импортного пива в 2025 году, считает эксперт. Все из-за того, что цены на этот вид напитка будут расти из-за импортных пошлин, а оборот снижаться.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в России в 2025 году может возникнуть дефицит импортного пива. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам Павла Шапкина, все из-за того, что цены на этот вид напитка будут расти из-за импортных пошлин, а оборот снижаться.

«Многим магазинам от этого станет невыносимо держать чешское и немецкое пиво на полках. Тем более что есть наше „чешское и немецкое“», — заявил он.

Собеседник издания также считает, что дефицит коснется и слабоалкогольных коктейлей, «поскольку производство сворачивается ударными темпами».