В России хотят ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

В России следует находить места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить там запреты на ловлю со штрафом за их нарушение, заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов

В России хотят ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю. С инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, передало RT.

По его мнению, необходимо находить места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты на ловлю со штрафом.

Курдесов подчеркнул, что спасательные ведомства в России тратят большие деньги на спасение рыбаков, а специалисты подвергают свои жизни опасности.