В Перми многодетных родителей задержали за распространение наркотиков

В Перми многодетных родителей задержали за распространение наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что 32-летняя Яна была задержана 10 февраля, когда делала закладку. При себе у нее нашли 7 свёртков с героином.

Во время допроса Яна рассказала, что у них с мужем четверо детей и совсем не хватает денег. Поэтому она нашла в соцсетях «подработку» в качестве курьера в наркошопе.

Так как свертков было много, девушка решила привлечь к делу своего мужа.

Полицейские задержали и 45-летнего Дмитрия. В его телефоне были также обнаружены фотографии с координатами закладок.

Возбуждено уголовное дело.