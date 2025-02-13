В Перми многодетных родителей задержали за распространение наркотиков
В Перми многодетных родителей задержали за распространение наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что 32-летняя Яна была задержана 10 февраля, когда делала закладку. При себе у нее нашли 7 свёртков с героином.
Во время допроса Яна рассказала, что у них с мужем четверо детей и совсем не хватает денег. Поэтому она нашла в соцсетях «подработку» в качестве курьера в наркошопе.
Так как свертков было много, девушка решила привлечь к делу своего мужа.
Полицейские задержали и 45-летнего Дмитрия. В его телефоне были также обнаружены фотографии с координатами закладок.
Возбуждено уголовное дело.