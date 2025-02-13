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В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 13 февраля
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 270 человек и два танка.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 270 человек и два танка.

Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей.