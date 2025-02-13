В Госдуму внесли законопроект о льготном кредите на покупку и строительство жилья

Кредит по ставке не выше 6% годовых будут предоставлять при условии, что оба супруга или единственный родитель являются гражданами России.

В Госдуму внесли законопроект о льготном кредите на покупку и строительство жилья для молодых и многодетных семей, а также семей участников СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Нину Останину.

Кредит по ставке не выше 6% годовых будут предоставлять при условии, что оба супруга или единственный родитель являются гражданами России.