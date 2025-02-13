Средний возраст вступления в брак в Рязанской области увеличился

За 10 лет в регионе создано 69 тысяч семей. Средний возраст вступления в брак увеличился на три года — у женщин до 31, у мужчин — до 34 лет.

Средний возраст вступления в брак в Рязанской области увеличился. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил Рязаньстат.

За 10 лет в регионе создано 69 тысяч семей. При этом рязанцы официально оформляют отношения в 1,4 раза реже, доля пар, живущих в гражданском браке, выросла на полпроцента.

Средний возраст женихов и невест увеличился на три года — у женщин до 31, у мужчин — до 34 лет.

Отмечается, что за 10 лет каждый восьмой брак заключался в возрастной группе старше 50 лет. При этом одна тысяча мужчин и 2,6 тысяч женщин старше 60 лет создали семьи.