Скончался создатель народного хора работников культуры Чучковского района

Иван Миняев долгое время заведовал Пертовским сельским Домом культуры, руководил народным хором работников культуры и ансамблем русской песни «Живи, родник!». Он был автором музыки и слов более 20 песен, делал авторские обработки русских народных, фольклорных композиций.

Скончался создатель народного хора работников культуры Чучковского района Иван Миняев. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Он родился в селе Пертово. После окончания Рязанского культпросветучилища более 45 лет работал в сфере культуры Чучковского района.

Долгое время заведовал Пертовским сельским Домом культуры, руководил народным хором работников культуры и ансамблем русской песни «Живи, родник!».

Владел четырьмя музыкальными инструментами: баяном, гитарой, гармонью и балалайкой.

Под его руководством народный хор работников культуры был удостоен почетного звания «Ведущий коллектив Рязанской области», а также не раз становился победителем международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов.

Он был автором музыки и слов более 20 песен, делал авторские обработки русских народных, фольклорных комопзиций.