Скончался руководитель «Рязанского казачьего округа» Валерий Красных
Красных посвятил многие годы служению в рядах ВС РФ, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Скончался руководитель «Рязанского казачьего округа» Валерий Красных. Об этом сообщает газета «
Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор и правительство Рязанской области, исполнительные органы региона.
Красных посвятил многие годы служению в рядах ВС РФ, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.