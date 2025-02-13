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Рязанским приставам продлили домашний арест по делу о мошенничестве
В октябре 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению по статье 159 УК РФ, части 4 — мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Двум высокопоставленным рязанским приставам продлили домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Замруководителю УФССП по Рязанской области Сергею Новикову продлили содержание под домашним арестом до 21 марта 2025 года включительно.

Кроме того, продлили меру пресечения начальнику отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Роману Зеленскому до 21 марта 2025 года, на месяц и 6 суток.

В октябре 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению по статье 159 УК РФ, части 4 — мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Позже им смягчили меру пресечения.

На фото — Сергей Новиков