Рязанский минздрав: лекарства для льготников на 2025 год закупили заранее

В минздраве пояснили, что закупка лекарств продолжается.

В рязанском минздраве заявили, что лекарства для льготников на 2025 год закупили заранее. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в январе на склад «Рязань-Фармация» поступили препараты для лечения сахарного диабета, онкологии, бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, орфанных заболеваний, для диализа и хронических и сопутствующих при основном диагнозе болезней.

В минздраве пояснили, что закупка лекарств продолжается.

«Особое внимание уделяют обеспечению льготников лекарствами, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Сейчас в таких препаратах нуждаются более 1000 жителей региона», — отметили в сообщении.