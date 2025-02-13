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Рязанская область заняла шестое место в рейтинге по цене «квадрата» жилья
По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один кв. м на первичном рынке жилья составила 111,6 тыс. руб.

По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один квадратный метр на первичном рынке жилья составила 111,6 тысяч рублей. Об этом сообщил 13 февраля «Бизнес-журнал. Центр».

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в целом по России составила 177,8 тысяч рублей. По Центральному федеральному округу показатель выше — 239,8 тысяч рублей.

Ниже опубликован рейтинг городов и регионов по средней цене «квадрата» на первичном рынке жилья:

  1. Москва — 352,6 тысяч рублей;
  2. Московская область — 196,1 тысяч рублей;
  3. Тульская область —112,7 тысяч рублей;
  4. Калужская область — 112,3 тысяч рублей;
  5. Воронежская область — 111,7 тысяч рублей;
  6. Рязанская область — 111,6 тысяч рублей;
  7. Ярославская область — 107,8 тысяч рублей;
  8. Белгородская область — 106,3 тысяч рублей;
  9. Тверская область — 101,1 тысяч рублей;
  10. Владимирская область — 100,7 тысяч рублей;
  11. Курская область — 97 тысяч рублей;
  12. Костромская область — 94,4 тысяч рублей;
  13. Брянская область — 92 тысяч рублей;
  14. Орловская область — 90,9 тысяч рублей;
  15. Липецкая область — 89,9 тысяч рублей;
  16. Смоленская область — 89 тысяч рублей;
  17. Ивановская область — 87,5 тысяч рублей;
  18. Тамбовская область — 83,9 тысяч рублей.