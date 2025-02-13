Рязанская область заняла шестое место в рейтинге по цене «квадрата» жилья
По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один кв. м на первичном рынке жилья составила 111,6 тыс. руб.
По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один квадратный метр на первичном рынке жилья составила 111,6 тысяч рублей. Об этом
Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в целом по России составила 177,8 тысяч рублей. По Центральному федеральному округу показатель выше — 239,8 тысяч рублей.
Ниже опубликован рейтинг городов и регионов по средней цене «квадрата» на первичном рынке жилья:
- Москва — 352,6 тысяч рублей;
- Московская область — 196,1 тысяч рублей;
- Тульская область —112,7 тысяч рублей;
- Калужская область — 112,3 тысяч рублей;
- Воронежская область — 111,7 тысяч рублей;
- Рязанская область — 111,6 тысяч рублей;
- Ярославская область — 107,8 тысяч рублей;
- Белгородская область — 106,3 тысяч рублей;
- Тверская область — 101,1 тысяч рублей;
- Владимирская область — 100,7 тысяч рублей;
- Курская область — 97 тысяч рублей;
- Костромская область — 94,4 тысяч рублей;
- Брянская область — 92 тысяч рублей;
- Орловская область — 90,9 тысяч рублей;
- Липецкая область — 89,9 тысяч рублей;
- Смоленская область — 89 тысяч рублей;
- Ивановская область — 87,5 тысяч рублей;
- Тамбовская область — 83,9 тысяч рублей.