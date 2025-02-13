Рязанская область заняла шестое место в рейтинге по цене «квадрата» жилья

По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один кв. м на первичном рынке жилья составила 111,6 тыс. руб.

По итогам 2024 года в Рязанской области средняя цена за один квадратный метр на первичном рынке жилья составила 111,6 тысяч рублей. Об этом сообщил 13 февраля «Бизнес-журнал. Центр».

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в целом по России составила 177,8 тысяч рублей. По Центральному федеральному округу показатель выше — 239,8 тысяч рублей.

Ниже опубликован рейтинг городов и регионов по средней цене «квадрата» на первичном рынке жилья: