Рязанцы сообщили о падении уровня воды в Оке на три метра
Отмечается, что уровень воды в Оке за зиму упал на 2,5-3 метра в районе сел Федякино, Константиново, Кузьминское.
Рязанцы сообщили о падении уровня воды в Оке. Пост об этом опубликован в соцсетях 12 февраля.
Отмечается, что уровень воды в Оке за зиму упал на 2,5-3 метра в районе сел Федякино, Константиново, Кузьминское Рыбновского района.
«Можно легко идти по берегу реки, где еще осенью была вода», — написали в посте.
Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте».