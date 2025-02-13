Рязанцы сообщили, что оторвавшийся на Приокском мосту светофор висит уже неделю

Кадры опубликовали 13 февраля.

Рязанцы сообщили, что оторвавшийся на Приокском мосту светофор висит уже больше недели. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани» в четверг, 13 февраля.

«Светофор на мосту с Московского на Приокский так и висит, чуть ли не падает на машины. Что-то с ним сделают или он все-таки на нас упадет?» — задался вопросом автор поста.

Напомним, рязанцы 4 февраля жаловались на оторвавшийся светофор на Приокском мосту.