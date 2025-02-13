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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Ресурса не будет 14 февраля с 9:30 до 16:00.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Информацию опубликовал «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на водопроводе ресурса не будет 14 февраля с 9:30 до 16:00. по адресам:

  • ул.1-я Прудная, д. ½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корп.1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» д. 9, 24, 24а;
  • ул. 2-я Прудная, д. 2, 11, 13;
  • ул. Связи, д. 2 г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ Техобеспечение), 9, 10, 10 корп.1, 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 12а, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 15, 15а (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 6), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 18, 19, 20,21 (административное здание), 22, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 25 (ООО Альфа -М), 25 стр. 2 (ООО КРОВ), 29 (ТЕХПРОМ);
  • ул. Соколовская, д. 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 2а, 2б, 3 корп.1, 3 корп.2, 3б, 5 корп.1, 5 корп.2, 5а, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
  • Куйбышевское шоссе, д. 28-51 (с буквами, корпусами и литерами-Организации).