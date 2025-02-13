Рязанцев предупредили о гололеде на дорогах

В четверг, 13 февраля на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит -8, -3°С.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в соцсетях ведомства.

В четверг, 13 февраля на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит -8, -3°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».