Рязанцев попросили помочь жителям сгоревшего дома в Приокском

Пожар в их доме на улице 2-й Дачный переулок случился ночью 12 февраля.

Рязанцев попросили помочь жителям сгоревшего дома в Приокском. С просьбой о помощи в редакцию РЗН. инфо обратилась местная жительница.

Пожар в их доме на улице 2-й Дачный переулок случился ночью 12 февраля.

«Дом этот на 4 квартиры, от огня пострадали 2 квартиры. Третья квартира выгорела полностью, дом одноэтажный, крыша сгорела так, что видно небо. Сбор денежных средств по улицам и соседям показал, что на все не хватит, так как семья осталась не только без жилья, но и без одежды, обуви и т. д. Поэтому мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям за помощью», — отметила рязанка.