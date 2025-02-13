Рязанцев попросили помочь жителям сгоревшего дома в Приокском
Пожар в их доме на улице 2-й Дачный переулок случился ночью 12 февраля.
Рязанцев попросили помочь жителям сгоревшего дома в Приокском. С просьбой о помощи в редакцию РЗН. инфо обратилась местная жительница.
Пожар в их доме на улице 2-й Дачный переулок случился ночью 12 февраля.
«Дом этот на 4 квартиры, от огня пострадали 2 квартиры. Третья квартира выгорела полностью, дом одноэтажный, крыша сгорела так, что видно небо. Сбор денежных средств по улицам и соседям показал, что на все не хватит, так как семья осталась не только без жилья, но и без одежды, обуви
Деньги можно перечислить на телефон