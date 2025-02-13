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Россиянам спрогнозировали сроки снижения ипотечных ставок
Ожидается, что активные изменения начнутся не ранее 2026 года.

Россиянам спрогнозировали сроки снижения ипотечных ставок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Отмечается, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17-20%, активные изменения начнутся не раньше 2026 года.

По прогнозу ДОМ. РФ, в этом году выдача ипотеки снизится в примерно на 20% и составит 1,0 — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 — 4 трлн рублей. Ипотечный спрос будет сдерживаться высокими процентными ставками и дополнительным ужесточением регулирования Центробанка.