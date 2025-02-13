Россиян предупредили о месячном перебое в телевещании

Отмечается, что с 18 февраля по 15 марта жители могут столкнуться с кратковременными помехами при телеприеме, вызванными сезонной солнечной интерференцией.

Россиян предупредили о месячном перебое в телевещании. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Отмечается, что с 18 февраля по 15 марта жители могут столкнуться с кратковременными помехами при телеприеме, вызванными сезонной солнечной интерференцией.

По их данным, Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его.