Российские ученые обнаружили биомаркер депрессии

В лаборатории изучили кишечную микробиоту пациентов с депрессией и выявили бактерию, которая может стать биомаркером для определения депрессивного расстройства.

Российские ученые обнаружили биомаркер депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник РАН Ольга Аверина.

В лаборатории изучили кишечную микробиоту пациентов с депрессией и выявили бактерию, которая может стать биомаркером для определения депрессивного расстройства.

Мозг и кишечник неразрывно связаны, и когда в кишечнике неполадки, это отражается на работе всего организма.

В результате сравнительного анализа кишечной микробиоты пациентов с депрессией и здоровых волонтеров выявили дисбиотические нарушения в бактериальном составе у больных с депрессией. Нашли значительное снижение количества полезных бактерий F. prausnitzii.

Как известно, бактерии этого вида являются продуцентами полезной масляной кислоты и проявляют противовоспалительный эффект.