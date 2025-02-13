Российская армия освободила Водяное Второе в ДНР

Потери украинских войск за сутки составили до 1225 человек.

Российская армия освободила Водяное Второе в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки российские бойцы поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цеха производства беспилотников, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, скопления живой силы и техники противника в 146-ти районах.

Уничтожены немецкая установка Panzerhaubitze 2000, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, три авиабомбы Hammer и 202 беспилотника.

Потери украинских войск за сутки составили до 1225 человек.