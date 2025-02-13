Росреестр: в России изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта

Теперь сделку нельзя будет зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Правила регистрации земельных участков в России изменят с 1 марта 2025 года. Как рассказали «Известия», теперь сделку не смогут зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, нельзя будет ставить на кадастровый учет и оформлять права на сооружение или объект, постройка которого не завершена, если границы земли собственника не учтены.

Отмечается, что поправки внесли в статью 26 Закона о регистрации недвижимости.