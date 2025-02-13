Рогов: Зеленский планировал захватить Курскую АЭС

По его словам, Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы потом попытаться обменять ее на Запорожскую АЭС, однако план провалился.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал захватить Курскую АЭС. Об этом в четверг, 13 февраля, РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы потом попытаться обменять ее на Запорожскую АЭС, однако план провалился.

Как уточнил Владимир Рогов, украинский лидер осознает, что его план относительно Курской области рушится. Поэтому, по мнению собеседника агентства, Зеленский отдал команду «накалять ситуацию и шантаж» вокруг Запорожской АЭС, увеличив число обстрелов и провокаций в отношении как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара.