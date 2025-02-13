Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-4°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 96.50 / 94.00 13/02 12:56
Нал. EUR 99.00 / 100.00 13/02 12:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
1 час назад
129
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
5 574
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
15 744
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
17 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рогов: Зеленский планировал захватить Курскую АЭС
По его словам, Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы потом попытаться обменять ее на Запорожскую АЭС, однако план провалился.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал захватить Курскую АЭС. Об этом в четверг, 13 февраля, РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы потом попытаться обменять ее на Запорожскую АЭС, однако план провалился.

Как уточнил Владимир Рогов, украинский лидер осознает, что его план относительно Курской области рушится. Поэтому, по мнению собеседника агентства, Зеленский отдал команду «накалять ситуацию и шантаж» вокруг Запорожской АЭС, увеличив число обстрелов и провокаций в отношении как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара.