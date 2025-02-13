Путин поручил помощникам начать проработку встречи с Трампом

Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров может пройти в Саудовской Аравии.

Путин поручил помощникам начать проработку встречи с Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует RT.

«Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне», — сообщил Песков.

Он отметил, что место и сроки встречи двух лидеров можно будет назвать после проработки.

Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров может пройти в Саудовской Аравии.