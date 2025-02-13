Начальник одной из колоний в Рязанской области продавал телефоны заключенным

Всего он взял с осужденных более 100 тысяч рублей.

Начальник одной из колоний в Рязанской области продавал телефоны заключенным. Об этом сообщает Shot.

По информации канала, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными в ИК-5 по Рязанской области с 2023 года брал деньги с заключенных, которым взамен привозил мобильные телефоны. Отмечается, что одному из осужденных он продал 8 телефонов по 5000 рублей.

В сообщении подчеркнули, что на территорию ИК мужчина провозил смартфоны разных ценовых сегментов. Всего он взял с осужденных более 100 тысяч рублей.

В настоящее время проверяется его причастность к ряду взяток на территории ИК.