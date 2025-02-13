На бригаду скорой в Рязани напал пациент

В Информационный центр СКР обратилась врач бригады скорой и рассказала, как в ноябре 2024 года неизвестный мужчина напал на нее, фельдшера и водителя, прибывших для оказания ему помощи, а также повредил их автомобиль. Пострадавшие получили ушибы, им потребовалась медпомощь.

На бригаду скорой в Рязани напал пациент. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил Информационный центр СК России в соцсетях.

В ведомство обратилась врач бригады скорой и рассказала, как в ноябре 2024 года неизвестный мужчина напал на нее, фельдшера и водителя, прибывших для оказания ему помощи, а также повредил их автомобиль. Пострадавшие получили ушибы. Им потребовалась медпомощь.

Как указано в публикации, обращение в органы внутренних дел результатов не принесло.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Андреевичу Медведкову провести проверку.

Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.