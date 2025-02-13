Менеджера рязанской компании обвинили в коммерческом подкупе

Проводится комплекс действий, направленный на закрепление доказательств и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Менеджера рязанской компании обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в период с января 2018 года по август 2023 года женщина, занимая на предприятии должность менеджера по снабжению, неоднократно получала от троих представителей организаций-контрагентов незаконное вознаграждение на общую сумму более 500 тысяч рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Проводится комплекс действий, направленный на закрепление доказательств и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.