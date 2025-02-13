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Госдума не поддержала проект о запрете курения на остановках и в подъездах
Авторы инициативы предлагали расширить перечень мест, в которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотиносодержащей продукции.

Госдума не поддержала проект о запрете курения на остановках общественного транспорта и в подъездах. Об этом пишет URA.RU.

Авторы инициативы предлагали расширить перечень мест, в которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотиносодержащей продукции.

«На остановках общественного транспорта на открытом воздухе, предназначенных для остановки автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток запретов [на курение] нет. Кроме того, на практике сложилась ситуация, когда на первых этажах многоквартирных жилых домов находятся организации или магазины, возле которых постоянно курят, что мешает комфортному проживанию на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей», — говорится в пояснительной записке.

Комитет Госдумы не поддержал законопроект из-за сложностей определения границ территории для решения о возбуждении административного дела.