ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП на улице Интернациональной

Автомобиль серого цвета наехал на переходившего проезжую часть 43-летнего мужчину. После транспортное средство с места происшествия скрылось.

ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП, которое произошло 30 декабря 2024, в 22:04, около дома № 16 на улице Интернациональной в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

Как указано в публикации, автомобиль серого цвета наехал на переходившего проезжую часть 43-летнего мужчину. После транспортное средство с места происшествия скрылось.

В результате аварии пешеход получил травмы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ДТП, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Лесная, дом 28 кабинет 211, тел/факс: (4912) 29-95-86; 29-76-68.