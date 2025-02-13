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Экс-сотрудника рязанской колонии осудят за взяточничество
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Экс-сотрудника рязанской колонии осудят за взяточничество. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2023 года сотрудник рязанской колонии получил от осужденного взятку в виде материалов для покраски личного автомобиля. Он пообещал не привлекать последнего к ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка исправительного учреждения.

Прокурор Милославского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Экс-сотрудника колонии обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Уголовное дело направлено в Милославский районный суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.