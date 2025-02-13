Депутаты призвали распространить скидку на ЖКХ для многодетных семей по всей России

По мнению парламентария, инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям.

Депутаты призвали распространить скидку на оплату ЖКХ для многодетных семей по всей России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме считают, что правом на 50% скидку на оплату ЖКУ должны пользоваться многодетные семьи по всей России, а не только в Москве и Вологодской области.

«В одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная», — отметил депутат.

По мнению парламентария, инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям.