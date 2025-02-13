А что в кино? «Пророк. История Александра Пушкина», «ON и Она» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Пророк. История Александра Пушкина» — музыкальная драма о жизни великого русского поэта с Юрой Борисовым в главной роли.

«ON и Она» — фантастический триллер об опасностях искусственного интеллекта с Юлией Пересильд в главной роли.

«По любви» — романтическая комедия, главные роли в фильме сыграли Ангелина Стречина и Павел Табаков.

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