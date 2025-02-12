Житель Рязанской области ограбил пенсионерку

Ряжский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

43-летнего жителя Ряжска осудили за кражу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 12 февраля.

Органами предварительного расследования установлено, что в ноябре 2024 года осужденный находился в отделении банка. Он заметил, что пожилая женщина забыла забрать деньги из купюроприемника, и похитил четыре тысячи рублей.

Отмечается, что 62-летняя женщина позже вернулась в банк. Она увидела, что деньги пропали. Женщина обратилась в полицию.

Ряжский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.