Жители Екатеринбурга вышли на сход из-за вырубки Березовой рощи

Жители Екатеринбурга вышли на сход из-за вырубки Березовой рощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Люди пытаюлись снести ограждения, которые ранее выставили строители.

Жители настаивали, что дело еще рассматривает суд и у неизвестных, которые пришли уничтожать лес, нет на это права.

На месте дежурило большое количество полиции, пока задержаний нет. Активисты также требуют, чтобы на место приехал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (или его представитель), который ранее разрешил застроить жильем Березовую рощу, чтобы решить ситуацию.

Люди жалуются на поведение рабочих, которые применяют перцовые баллончики и нападают на людей.