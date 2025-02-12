Жители ДНР сорвали попытку ВСУ заблокировать трассу российским военным

Все произошло возле Красноармейска.

Жители ДНР сорвали попытку ВСУ заблокировать трассу российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все произошло возле Красноармейска.

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, украинские военнослужащие взорвали и распилили несколько деревьев, чтобы остановить движение российской техники. Но ночью пришли местные и порубили все на дрова, «потому что просто холодно».