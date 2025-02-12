ВС России нанесли групповой ракетный удар по предприятиям ВПК Украины

Также за минувшие сутки российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наемников.

ВС России нанесли групповой ракетный удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Утром, 12 февраля, ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны. Все объекты поражены.

Также за минувшие сутки российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиабомбы Hammer и 66 беспилотников.

Потери украинских войск за сутки составили до 1180 человек.