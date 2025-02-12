В США заявили, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично

Глава Пентагона также заявил, что вступление Украины в НАТО считают реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта.

В США заявили, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Пентагона также заявил, что вступление Украины в НАТО считают реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта.

Помимо этого, в США считают, что в конфликте на Украине наступил «критический этап».