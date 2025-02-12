В соцсетях сообщили об отмене автобуса Зарайск — Рязань

Как указано в публикации, автобус отменят с 1 апреля из-за недостаточного количества пассажиров.

В соцсетях сообщили об отмене автобуса Зарайск — Рязань. Пост об этом опубликовали 12 февраля в группе «Подслушано Зарайск».

Как указано в публикации, автобус отменят с 1 апреля из-за низкого пассажиропотока. Отмечается, что решение было согласовано с администрацией Зарайска и Мострансавто.

В посте отметили, что на данный момент автобус ходит три раза в неделю.

Официально информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что автобус из Рязани в Коломну отменят.