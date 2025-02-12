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В Ряжске мужчина лишился 100 тысяч рублей из-за мошенников
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Ряжске мужчина лишился 100 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 51-летний местный житель и сообщил, что ему позвонила «специалист Пенсионного фонда» с приглашением на консультацию по поводу оформления будущей пенсии. Якобы для электронной записи на прием, злоумышленница попросила назвать код из смс.

Далее мужчине позвонил второй участник многоступенчатой схемы и назвался сотрудником банка. Он заявил, что аферисты получили доступ его банковской учетной записи и могут похитить деньги и убедил рязанца перевести 100 тысяч рублей на «безопасный счет».

Позднее потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».