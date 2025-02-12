В Рязанской области задержали насильника

Инцидент произошел январе 2025 года в Спас-Клепиках. Пьяный 48-летнего местный житель изнасиловал 44-летнюю женщину.

В Рязанской области задержали насильника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в январе 2025 года в Спас-Клепиках. Пьяный 48-летний местный житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней женщины.

Насильника задержали. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.