В Рязанской области задержали насильника
Инцидент произошел январе 2025 года в Спас-Клепиках. Пьяный 48-летнего местный житель изнасиловал 44-летнюю женщину.
В Рязанской области задержали насильника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел в январе 2025 года в Спас-Клепиках. Пьяный 48-летний местный житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней женщины.
Насильника задержали. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.