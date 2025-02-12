В рязанский СИЗО хотели пронести наркотики в обуви

Сотрудники оперативного отдела досматривали посылку. В ботинке нашли белый порошок. Вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что в обуви спрятали наркотическое вещество массой почти 2,5 грамма.