В рязанский СИЗО хотели пронести наркотики в обуви
Сотрудники оперативного отдела досматривали посылку. В ботинке нашли белый порошок. Вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что в обуви спрятали наркотическое вещество массой почти 2,5 грамма.
В рязанский СИЗО-1 хотели пронести наркотики в обуви. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Сотрудники оперативного отдела досматривали посылку. В ботинке нашли белый порошок. Вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что в обуви спрятали наркотическое вещество массой почти 2,5 грамма.
Проводится проверка.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области