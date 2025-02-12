В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в отбойник
Авария произошла вечером во вторник, 11 февраля, по направлению к Солотчинскому шоссе.
В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария произошла вечером во вторник, 11 февраля, по направлению к Солотчинскому шоссе. На кадрах видно, как автомобиль цепляет барьерное ограждение проезжает некоторое расстояние и останавливается.
О пострадавших не сообщается. Подробности неизвестны.