В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в отбойник

Авария произошла вечером во вторник, 11 февраля, по направлению к Солотчинскому шоссе.

В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Авария произошла вечером во вторник, 11 февраля, по направлению к Солотчинскому шоссе. На кадрах видно, как автомобиль цепляет барьерное ограждение проезжает некоторое расстояние и останавливается.

О пострадавших не сообщается. Подробности неизвестны.