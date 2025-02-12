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В российском регионе закроются около 70% алкомаркетов
Согласно новому закону, алкоголь можно продавать только с 11:00 до 20:00, а в многоквартирных домах торговать спиртным запретили совсем.

В российском регионе закроются около 70% алкомаркетов. Об этом пишет Mash.

Причина — «сухой закон», который недавно ввели в Бурятии.

Согласно новому закону, алкоголь можно продавать только с 11:00 до 20:00, а в многоквартирных домах торговать спиртным запретили совсем.

Из-за таких изменений большая часть всех алкомаркетов собралась покинуть Бурятию и центр столицы.