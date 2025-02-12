В российском регионе закроются около 70% алкомаркетов
Согласно новому закону, алкоголь можно продавать только с 11:00 до 20:00, а в многоквартирных домах торговать спиртным запретили совсем.
В российском регионе закроются около 70% алкомаркетов. Об этом пишет Mash.
Причина — «сухой закон», который недавно ввели в Бурятии.
Согласно новому закону, алкоголь можно продавать только с 11:00 до 20:00, а в многоквартирных домах торговать спиртным запретили совсем.
Из-за таких изменений большая часть всех алкомаркетов собралась покинуть Бурятию и центр столицы.